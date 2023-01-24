«ФАН повсюду»: что происходит в Пакистане

Автор Telegram-канала «Южный Ветер» рассказывает об угрозах, которые копятся в Пакистане.
СМИ сообщили о концентрации нескольких тысяч боевиков в районе линии Дюранда, где проходит пакистано-афганская граница. Обстановка в северо-западной пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва резко обострилась после того, как группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в России) в конце октября объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с Пакистана. Эти события должны беспокоить Китай, который последние десятилетия серьезно вкладывался в инфраструктуру Пакистана, развивая проект «Один пояс — один путь».
Связана ли террористическая активность с осенними волнениями в Пакистане, как на внутреннюю политику государства повлияло бегство США из соседнего Афганистана, почему очередной горячей точкой в Центрально-Азиатском регионе способен стать Пакистан и какую роль в ситуации могут сыграть частные охранные компании из Китая — в подкасте «ФАН повсюду» обсуждаем с автором Telegram-канала «Южный ветер».
Также в выпуске:
— какова роль Межведомственной разведки Пакистана (ISI) в дестабилизации обстановки;
— как сказывается на регионе конфликт в военной верхушке армии Пакистана;
— в чем отличие интересов элиты севера и юга Пакистана;
— какова вероятность проведения Пакистаном собственной «специальной военной операции»;
— как влияет новый военный блок AUKUS на развитие событий в Азии;
— как на обстановке в Пакистане сказывается наследие британской колониальной эпохи;
— прогноз развития обстановки в регионе на ближайшие 6 месяцев.
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