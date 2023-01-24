«ФАН повсюду»: что происходит в Пакистане

СМИ сообщили о концентрации нескольких тысяч боевиков в районе линии Дюранда, где проходит пакистано-афганская граница. Обстановка в северо-западной пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва резко обострилась после того, как группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в России) в конце октября объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с Пакистана. Эти события должны беспокоить Китай, который последние десятилетия серьезно вкладывался в инфраструктуру Пакистана, развивая проект «Один пояс — один путь».