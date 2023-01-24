Отразиться — и утонуть…: режиссер Сурикова рассказала о нестандартном обаянии актрисы Климовой

— В картине есть два крупных плана — Кати Климовой и Анны Ардовой. Они появились на досъемках и, к сожалению, не вошли в фильм, потому что там другое время и нет совпадения с предыдущим местом съемки, хотя мне ужасно хотелось вставить планы с этими двумя замечательными актрисами с такими выразительными, прекрасными глазами!.... Кроме того, в двух сценах она играет, как в запале ссоры выразился сыгравший ее мужа Максим Аверин, «на заборе», то есть на арфе. Катя никогда до съемок не прикасалась к арфе. Но очень тщательно готовилась к съемкам: брала уроки игры на арфе. Она не просто водила рукой по струнам, а точно знала, что исполняет. Это было красиво, элегантно и просто здорово. К сожалению, одна из сцен (совместная с замечательным актером Владимиром Ереминым) не вошла в фильм – метраж не позволил. Если бы можно было сделать двухсерийный вариант, все вошло бы, но у проката свои законы.