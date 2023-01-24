Отразиться — и утонуть…: режиссер Сурикова рассказала о нестандартном обаянии актрисы Климовой

Актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова празднует сегодня свой день рождения. К настоящему моменту артистка снялась почти в 80 кинокартинах. В число наиболее известных из них входят «Мы из будущего», «Любовь под прикрытием», «Артек. Большое путешествие», «По законам военного времени».
Большинству зрителей Екатерина Климова известна, как это часто бывает, только своими ролями на экране. Какова же артистка вне кадра? На что готова пойти ради того, чтобы наиболее точно воплотить предложенный ей образ? Остаются ли у востребованной артистки силы и время на своих самых дорогих людей? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделилась кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка РФ Алла Сурикова.
—На скольких картинах вам доводилось поработать с Екатериной Климовой? Насколько хорошо вы знали эту актрису к моменту старта съемок вашего проекта с ее участием?
— Катенька Климова снялась у меня в одной картине. Фильм называется «Любовь и Сакс». Ее героиню зовут Любовь, ее муж (в этой роли снялся Максим Аверин) играет на саксофоне. Я видела Катю и в других картинах. Особенно, почему-то запомнился фильм «Матч», про игру в футбол киевского «Старт» и фашистов.
— Что сильнее всего привлекло ваше внимание при непосредственном общении с этой артисткой?
— Катя классная актриса, талантливая, точная, высоко профессиональная, всегда готовая к съемке. А еще Катя потрясающе обаятельна! Вроде бы не записная красотка, но привлекательная, манящая. У нее потрясающие зеленые глаза. От них, я думаю, балдеет любой мужчина, которому удается отразиться в них. Отразиться – и утонуть…
— Как складывалась ваша работа на съемках кинокартины «Любовь и Сакс»? Были какие-то трудности?
— Мы провели подготовительный период, когда репетировали, искали грим, костюм. .. Интересно, что было несколько моментов, которые мне казались незначительными, а для нее – важными! Например, индивидуальный коврик в костюмерной. Настоящее золотое колечко для ее героини — замужней женщины…. Мы подобрали ей недорогое золотое кольцо, потому что у нее аллергия от любого другого металла. Больше никаких особенностей или капризов — не было!
— Нередко бывает, что по тем или иным причинам вовсе не весь отснятый материал попадает в итоговый вариант фильма. На вашем проекте такого не случилось?
— В картине есть два крупных плана — Кати Климовой и Анны Ардовой. Они появились на досъемках и, к сожалению, не вошли в фильм, потому что там другое время и нет совпадения с предыдущим местом съемки, хотя мне ужасно хотелось вставить планы с этими двумя замечательными актрисами с такими выразительными, прекрасными глазами!.... Кроме того, в двух сценах она играет, как в запале ссоры выразился сыгравший ее мужа Максим Аверин, «на заборе», то есть на арфе. Катя никогда до съемок не прикасалась к арфе. Но очень тщательно готовилась к съемкам: брала уроки игры на арфе. Она не просто водила рукой по струнам, а точно знала, что исполняет. Это было красиво, элегантно и просто здорово. К сожалению, одна из сцен (совместная с замечательным актером Владимиром Ереминым) не вошла в фильм – метраж не позволил. Если бы можно было сделать двухсерийный вариант, все вошло бы, но у проката свои законы.
— На этом все трудности для Екатерины Климовой на съемках вашей картины закончились, или были еще какие-то особенности?
— Мы с Катей изначально договорились о том, что она будет играть несколько наивную жену главного героя. Так требовал жанр. Не будь она наивной, роль не ложилась бы. Только в одной сцене, когда она предъявляет экранному мужу «заготовочки» о подаче на развод, сквозь наивную, растерянную и доверчивую арфистку, вдруг сверкают огоньки другой Кати… .
— Говоря о Екатерине Климовой именно как о яркой актрисе, что первое приходит вам на ум?
— Она замечательный человек и очень меня порадовала, когда студенты делали к моему юбилею «капустник». Она держала красивый бокал с вином и пела: «Алла, тебе не хочется покоя!». Трогательно и смешно. А еще Катя - замечательная мама. У нее трое детишек, которых она бережет, охраняет, воспитывает, дает все, что нужно: образование, тепло, заботу. Это не тот случай, когда родила и побежала сниматься в кино. Она всегда на телефоне с ними, с няней.
— В завершение беседы подскажите, пожалуйста, чего хотели бы пожелать имениннице на день рождения?
— В первую очередь, здоровья. Во-вторых, вдохновения, работы, хороших новых ролей. Она, безусловно, этого заслуживает, и я уверена, что так и будет.