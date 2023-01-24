Дело в отношении блогера Белоцерковской возбудили после обращения ее экс-подписчицы

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской✱ (признана в РФ иноагентом) после обращения ее бывшей подписчицы из Воронежа в прокуратуру, передает ТАСС. Сейчас в Басманном суде Москвы начались слушания по делу.
Гособвинение 3 февраля попросит суд назначить наказание Белоцерковской. Ее ранее обвинили распространении фейковой информации о действиях Вооруженных силах России на Украине. Приговор могут огласить 6 февраля.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами