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Дело в отношении блогера Белоцерковской возбудили после обращения ее экс-подписчицы

Происшествия
Дело в отношении блогера Белоцерковской возбудили после обращения ее экс-подписчицы

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской✱ (признана в РФ иноагентом) после обращения ее бывшей подписчицы из Воронежа в прокуратуру, передает ТАСС. Сейчас в Басманном суде Москвы начались слушания по делу.

Гособвинение 3 февраля попросит суд назначить наказание Белоцерковской. Ее ранее обвинили распространении фейковой информации о действиях Вооруженных силах России на Украине. Приговор могут огласить 6 февраля.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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