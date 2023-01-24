Актриса Яна Поплавская ответила на выпад в ее адрес шоумена Ивана Урганта

Говоря о слухах на тему его новой передачи с народным артистом России Филиппом Киркоровым, Ургант иронично отметил, что как только дата ее выхода в эфир будет известна, — она незамедлительно появится в Telegram-канале Поплавской. Ответ актрисы не заставил себя ждать.