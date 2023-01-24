Актриса Яна Поплавская ответила на выпад в ее адрес шоумена Ивана Урганта

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская с недавних пор известна еще и как ньюсмейкер, чьи публикации читают многие знаменитости. В их числе оказался и Иван Ургант. Артистка отреагировала на попытку шоумена высмеять ее в Сети.
Говоря о слухах на тему его новой передачи с народным артистом России Филиппом Киркоровым, Ургант иронично отметил, что как только дата ее выхода в эфир будет известна, — она незамедлительно появится в Telegram-канале Поплавской. Ответ актрисы не заставил себя ждать.
«Я ужас, летящий на крыльях ночи! Яной Поплавской пугают «испуганных» телеведущих. Пишут, что Ваня Ургант меня «подколол» в каком-то интервью. Отсюда могу сделать вывод, что Ургант со своим «узким» дружком теперь все делают с оглядкой на меня. Наверное, ненавидят страшно», — написала актриса.
Поплавская уточнила, что у нее имеются дела поважнее: актриса, по ее словам, занята сбором гуманитарной помощи для женщин и детей, вынужденно покинувших Донбасс из-за агрессивных действий киевского режима.