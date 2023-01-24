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Песков прокомментировал намерение Эстонии создать особую прибрежную зону

Экономика
Песков прокомментировал намерение Эстонии создать особую прибрежную зону

Существует международное право, которого необходимо придерживаться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерение Эстонии создать особую прибрежную зону, передает РБК.

Представитель Кремля отметил, что свобода судоходства обеспечивается международным морским правом, и российская сторона надеется, что все страны и далее будут исходить из положений этого документа.

Ранее эстонские власти не исключили возможности создания специальной прибрежной зоны, где, по словам посла России в Эстонии Владимира Липаева, Таллин сможет реализовать дополнительный контроль кораблей.
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