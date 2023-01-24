Украинские силовики задержали жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене

Сотрудники украинских спецслужб задержали жителя Кировоградской области, подозреваемого в сотрудничестве с российской стороной. Как сообщили в пресс-службе СБУ, в отношении мужчины возбудили дело по статье о государственной измене.
В СБУ уточнили, что фигурант якобы готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. В его задачу входила установка GPS-трекера у одной из трансформаторных подстанций.
«По сигналам «маячка» оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту», отмечается в сообщении СБУ.
В ведомстве пояснили, что мужчина собирал данные о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории области. Его задержали в момент попытки установки трекера рядом с городской электроподстанцией.