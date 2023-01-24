Гигантская стая ворон в небе над Киевом напугала местных жителей

Видео с огромной стаей ворон, которая кружила в небе над Киевом, распространилось в украинских социальных сетях. Такое поведение птиц напугало местных жителей.
Ролик, который распространился в Сети, был снят в Печерском районе украинской столицы. Вороны долгое время летали по кругу, а некоторые из них кружили над автомобилями горожан.
Местные жители оставили под видео множество комментариев, в которых рассказали, что такого количество ворон в Киеве не замечали никогда. Многие писали, что такое поведение этих птиц является предвестником беды.
Позже выяснилось, что подобное кружение ворон вполне привычно. Это явление в природе называется мурмурацией и возникает при смене погоды.