Петербургские автомобилисты в шоке: убирают, но сваливают на проезжую часть

Сваливают не просто на обочинах и пустырях, но и на проезжей части. Петербургские автомобилисты в шоке от такого «ноу-хау». Ведь такого никогда не было и вот опять. Вернее, не было никогда — даже при отвратительной уборке в прежние сезоны снег не додумывались сваливать прямо на дороги. А ведь это может спровоцировать аварию — водитель, внезапно увидев такое вот препятствие, захочет его объехать и… Особенно это опасно в зимнее темное время.