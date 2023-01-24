Петербургские автомобилисты в шоке: убирают, но сваливают на проезжую часть

Очень странный подход к уборке снега демонстрируют коммунальщики Северной столицы. Вроде и начали более-менее убирать, права нельзя сказать, что на регулярной основе. Но нет, без негатива не могут. Возникли «проблемы» с вывозом снега да такие, что его почему-то не вывозят от слова «совсем».
Сваливают не просто на обочинах и пустырях, но и на проезжей части. Петербургские автомобилисты в шоке от такого «ноу-хау». Ведь такого никогда не было и вот опять. Вернее, не было никогда — даже при отвратительной уборке в прежние сезоны снег не додумывались сваливать прямо на дороги. А ведь это может спровоцировать аварию — водитель, внезапно увидев такое вот препятствие, захочет его объехать и… Особенно это опасно в зимнее темное время.
Такое впечатление, что операторы снегоуборочной техники и водители самосвалов торопятся. Побыстрее избавиться от «груза» и устремиться куда-то еще. Впрочем, можно догадаться, почему дела обстоят именно так.
Вероятно, все дело в зарплате таких специалистов — она, как выяснилось, все еще далека от продекларированных городской администрацией сумм. И коммунальщики вынуждены, наверное, работать на полторы-две ставки или же за счет сдельщины пытаться заработать больше.
Отсюда и проистекает торопливость и соответствующее низкое качество работы.
Как сообщалось ранее, петербургские коммунальщики насмешили жителей Парнаса «уборкой» снега воздуходувами.