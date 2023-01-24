Новый вид муравья Manica andranna обнаружили в балтийском янтаре возрастом 38 млн лет

Российские ученые уже создали 3D-модель насекомого. Они предполагают, что род муравьев Manica изначально появился в Северной Америке. Биологи напомнили, что в балтийском янтаре и прежде находили других ископаемых муравьев, родственных видам, населяющих Южную и Центральную Америку, пишет RT.