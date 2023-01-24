Новый вид муравья Manica andranna обнаружили в балтийском янтаре возрастом 38 млн лет

Ученые СПбГУ нашли в кусочке балтийского янтаря из Калининграда новый вид ископаемого муравья. Он получил название Manica andranna.
Открытие российских биологов описано в журнале Insects. Как отмечается в статье, возраст находки составляет около 38 миллиона лет. Современные родственники обнаруженных муравьев населяют горные районы Европы, Японии и Северной Америки.
Видов муравьев рода Manica насчитывается в мире всего шесть. Найденный в янтаре муравей оказался его древнейшим представителем.
Российские ученые уже создали 3D-модель насекомого. Они предполагают, что род муравьев Manica изначально появился в Северной Америке. Биологи напомнили, что в балтийском янтаре и прежде находили других ископаемых муравьев, родственных видам, населяющих Южную и Центральную Америку, пишет RT.