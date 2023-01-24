Посол Нидерландов вызван в МИД Турции из-за инцидента с Кораном в Гааге

Посла Нидерландов был вызван в Министерство иностранных дел Турции из-за инцидента, связанного с сожжением Корана в Гааге. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве государства.
Согласно информации Anadolu, председатель праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд 23 января совершил действие против священной книги мусульман, вырвав из нее несколько страниц. После этого лидер партии сжег их, сообщает агентство.
«Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, ему выражен жесткий протест», — подчеркнули в заявлении.
Министерство иностранных дел Турции сочло такой шаг «отвратительным», прежде отметили в ведомстве и указали на недопустимость повторения подобных действий.