Мобильную баню передадут в зону СВО из Республики Алтай

В комплекте имеются печь, полки, отделочные материалы и утеплитель из стружки. Баня из профилированного бруса будет отправлена в зону СВО в разобранном виде, но ее можно легко собрать. Доставкой бани российским героям займутся военкомат и «Ветераны боевых действий».