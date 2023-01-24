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Мобильную баню передадут в зону СВО из Республики Алтай

Общество
Мобильную баню передадут в зону СВО из Республики Алтай

Алтайский предприниматель, ветеран боевых действий Артем Кыпчаков инициировал строительство передвижной для бойцов СВО.

Как пояснил Кыпчаков, его идею изготовления мобильной бани из настоящей сибирской сосны поддержали в региональной общественной организации «Ветераны боевых действий» и военкомат. Баня была специально спроектирована под размер прицепа на КамАЗ, сообщают «Новости Алтая».

В комплекте имеются печь, полки, отделочные материалы и утеплитель из стружки. Баня из профилированного бруса будет отправлена в зону СВО в разобранном виде, но ее можно легко собрать. Доставкой бани российским героям займутся военкомат и «Ветераны боевых действий».
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