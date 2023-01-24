Правоохранители изъяли у псковичей на прошлой неделе пять единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области осуществили с 16 по 22 января 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет «Псковское агентство информации», проверка проводилась в течение минувшей недели. В результате специалисты зафиксировали 13 административных правонарушений, а также конфисковали пять единиц оружия и 76 боеприпасов.
В региональном Управлении Росгвардии напоминают, что лицам, владеющим гражданским оружием, у которых заканчивается срок разрешений на хранение и ношение оружия, нужно обратиться с документацией для проведения перерегистрации имеющегося арсенала в подразделения ЦЛРР по адресу проживания за 30 суток до конца действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно оформить на портале «Госуслуги».