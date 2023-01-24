Правоохранители изъяли у псковичей на прошлой неделе пять единиц оружия

В региональном Управлении Росгвардии напоминают, что лицам, владеющим гражданским оружием, у которых заканчивается срок разрешений на хранение и ношение оружия, нужно обратиться с документацией для проведения перерегистрации имеющегося арсенала в подразделения ЦЛРР по адресу проживания за 30 суток до конца действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно оформить на портале «Госуслуги».