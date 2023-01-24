Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр обороны Финляндии заявил о важности вступления страны в НАТО вместе со Швецией

Армия
Министр обороны Финляндии заявил о важности вступления страны в НАТО вместе со Швецией

Глава минобороны Финляндии Микко Савола указал на важность вступления страны в НАТО вместе со Швецией.

Он отреагировал на заявление финского МИД, в котором говорилось о возможном проведении процедуры ратификации заявки государства в НАТО отдельно от Швеции. По словам Савола, важно это сделать вместе со Стокгольмом.

«Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО закончить вместе», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры с Турцией по членству в военно-политическом блоке нуждаются в паузе, передает RT.
швеция финляндия нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду