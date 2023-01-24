Мать госпитализированного Костомарова поделилась подробностями о состоянии фигуриста

Информация, что госпитализированный 10 января с пневмонией олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал приходить в себя, не соответствует действительности. Об этом сообщила мать фигуриста Валентина Костомарова.
Родительница спортсмена подчеркнула, что каких-либо новостей об изменениях в его состоянии ей пока не приходило. По ее словам, вечером фигуриста должна проведать его супруга Оксана Домнина.
«Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», — приводит ее слова Пятый канал.
Как пишет «Вечерняя Москва», до этого некоторые СМИ сообщили, что госпитализированный фигурист начал приходить в себя, однако у него сохранилась высокая температура.