«Депутаты должны увольнять чиновников Смольного»: Соловейчик о рецепте хорошей уборки снега в Петербурге

Начало 20-х чисел января выдалось относительно теплым в Петербурге: снег растаял, и жители города неожиданно почувствовали запах весны. Однако опыт показывает: такие оттепели недолговечны, а февраль традиционно является самым холодным и снежным зимним месяцем в Северной столице. А это означает, что уже подрасслабившимся питерским коммунальщикам предстоит еще много работы.