«Депутаты должны увольнять чиновников Смольного»: Соловейчик о рецепте хорошей уборки снега в Петербурге

Начало 20-х чисел января выдалось относительно теплым в Петербурге: снег растаял, и жители города неожиданно почувствовали запах весны. Однако опыт показывает: такие оттепели недолговечны, а февраль традиционно является самым холодным и снежным зимним месяцем в Северной столице. А это означает, что уже подрасслабившимся питерским коммунальщикам предстоит еще много работы.
О том, насколько нынешний состав Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга соответствует стоящим перед ним задачам, корреспондент ФАН поговорил с политическим и экономическим аналитиком Владимиром Соловейчиком.
«Вспоминая о том, как обстояли дела с уборкой снега в остальные зимние месяцы, должен отметить, что готовность у данного подразделения администрации Санкт-Петербурга не очень-то и высока, — сказал эксперт. — Нет смысла искать какое-то конкретное «слабое звено» в Комитете по благоустройству нашего города — я, как человек коммунистических взглядов, считаю, что за все просчеты должно отвечать первое лицо. В данном случае это председатель комитета Василий Пониделко».
Собеседник ФАН подчеркнул, что за все полтора года нахождения этого чиновника при должности кардинальных улучшений в деле уборки города от снежных масс так и не наступило.
«Возможно, все дело в моей близорукости, и я чего-то не вижу в своих очках, гуляя по городу? — предположил Соловейчик. — Ну а если серьезно, то решением проблемы, на мой взгляд, могут стать системные изменения в подходе к благоустройству Петербурга. Возможно, речь может идти об общей смене функционирования данного городского ведомства. Надо подключать экспертов, экономистов и депутатов для поиска оптимальных решений в этой области».
Политолог отметил, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга уже есть комиссия по городскому хозяйству, однако ее полномочия крайне ограничены.
«Было бы хорошо, если бы на этой комиссии вопросы, связанные с деятельностью Комитета по благоустройству, звучали чаще и конкретнее, — заметил эксперт. — Возможно, туда стоило бы приходить руководителям этого ведомства и отчитываться о своей работе! А депутатов следовало бы наделить полномочиями по увольнению данных руководителей, если те, как мы уже не раз видели, не справляются со своим функционалом».
По словам собеседника ФАН, если чиновники будут знать, что недовольные их работой народные избранники имеют власть отстранить их от должности, то и их отношение к своим обязанностям поменяется в кардинально лучшую сторону.
«Но пока таких полномочий у депутатов нет, — заключил Соловейчик. — Так что, как я и говорил, городской власти необходимы структурные изменения, чтобы она наконец-то могла показывать достойные результаты».
Ранее ФАН писал, что неубранные от снега петербургские улицы снова покроются лужами и грязью из-за оттепели.