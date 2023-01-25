Актер Панфилов раскрыл, как писатель Минаев отнесся к искажению экранизации книги Духless

Писатель, бизнесмен, теле- и радиоведущий Сергей Минаев празднует сегодня свой день рождения. По такому чудесному поводу через ФАН именинника поздравил актер театра, кино и телевидения, телеведущий Никита Панфилов.
Собеседник поделился своим личным отношением к книге Духless, в экранизации которой он сыграл — Мишу Вуду — приятеля главного героя в исполнении Данилы Козловского.
«Это было конкретное время, с конкретными людьми. Был настоящий пласт. Именно про это все и писалось. Было нужно, что бы кто-то про это написал. Это сделал Минаев. Молодец! Не всем же писать про прошлое и будущее», — сообщил актер.
Никита Панфилов также раскрыл Федеральному агентству новостей некоторые подробности того, как он работал над своим персонажем в картине. Как выяснилось, в конечном счете зритель увидел на экране далеко не то, что Сергей Минаев написал в своем романе.
«Сергей Минаев сказал: “Я вообще писал совершенно другого персонажа. Эдакого торчка, у которого все через смешок. Конкретного наркомана”. На премьере фильма он лично сказал: “Ну, так тоже хорошо”. Конечно же, мы с режиссером прорабатывали концепцию. Выбрали именно такого персонажа. По-моему, он был бы просто интереснее, чем просто какой-то торчок. Главное, что всем понравилось: и режиссеру, и даже Минаеву», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Таланта! Неисчерпаемого таланта, чтобы были еще книги. Это самое главное для него, как автора, и как мужчины. Таланта! Таланта! Таланта! Работы», — напутствовал телеведущий.
Ранее режиссер Сергей Виноградов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Климову. В беседе с изданием он назвал именинницу артисткой от Бога.