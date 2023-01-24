Миллиардер Билл Гейтс предупредил о неизбежности глобального потепления

Человечество не сумеет ограничить глобальное потепление на отметке 1,5 градуса, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Главной задачей для человечества Гейтс назвал «максимальную минимизацию» потепления. В то же время миллиардер считает, что оставаться на отметке ниже 2,5 градуса «было бы просто фантастически», пишет The Guardian.
По прогнозам предпринимателя, климатический кризис в дальнейшем будет лишь усиливаться. В борьбу с ним Гейтс призывает вкладывать «огромные средства». Очень важными в данной ситуации могут оказаться ядерные инновации, однако страны мира пока инвестируют в них недостаточно, резюмировал бизнесмен.
Напомним, ранее академик РАН Леопольд Лобковский объяснил, почему глобальное потепление началось в начале 1980-х годов. Он полагает, что причиной повышения температур может быть не выброс углекислого газа в результате человеческой жизнедеятельности.