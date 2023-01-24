Миллиардер Билл Гейтс предупредил о неизбежности глобального потепления

По прогнозам предпринимателя, климатический кризис в дальнейшем будет лишь усиливаться. В борьбу с ним Гейтс призывает вкладывать «огромные средства». Очень важными в данной ситуации могут оказаться ядерные инновации, однако страны мира пока инвестируют в них недостаточно, резюмировал бизнесмен.