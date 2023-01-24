Глава МИД Финляндии отказался от своих слов о заявке в НАТО без Швеции

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отказался от своих слов о разделении заявок с Швецией на вступление в Североатлантический альянс.
Отмечается, что после переговоров со Стокгольмом Хельсинки планирует продолжить совместный процесс вступления в блок.
"Уже был обмен идеями со Швецией, мы заявили, что будем придерживаться общей линии, страны подают заявки вместе", — констатировал дипломат.
Кроме этого, Хаависто подчеркнул, что США и другие страны Альянса уверены в том, что Швеция и Финляндия совместно вступят в НАТО.