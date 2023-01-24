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Певец Егор Крид провел урок кибербезопасности в школе

Общество
Певец Егор Крид провел урок кибербезопасности в школе

Российский певец, автор песен и актер Егор Крид сделал то, о чем его неоднократно просили поклонницы — стал их школьным учителем. Правда, лишь виртуальным.

Исполнитель хита «Отпускаю» записал для учащихся общеобразовательных учреждений видеоурок в рамках проекта «Разговоры о важном», в котором рассказал о правилах кибербезопасности.

Помимо прочего, Крид затронул тему мошенничества в Сети. Музыкант рассказал школьникам о киберпреступниках, выдающих себя за знаменитостей и выманивающих у поклонников деньги.

В конце января стало известно, что Крид обиделся на зрителей подросткового вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Артист назвал поклонников шоу хейтерами.
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