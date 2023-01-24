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«Зенит» готов открыть МФЦ для оформления паспорта болельщика возле «Газпром Арены»

Спорт
«Зенит» готов открыть МФЦ для оформления паспорта болельщика возле «Газпром Арены»

Петербургский «Зенит» работает над открытием МФЦ для оформления паспорта болельщика возле «Газпром Арены». Руководство сине-бело-голубых хочет облегчить фанатам поход на футбол.

«Зенит» надеется, что болельщикам понравится идея с открытием МФЦ недалеко от «Газпром Арены». Боссы сине-бело-голубых обсуждают вопрос по выдаче паспорта болельщиков возле домашнего стадиона, сообщает «Петербургский дневник».

Напомним, с весны текущего года футбольные фанаты смогут посещать матчи команд Российской премьер-лиги (РПЛ) только при наличии Fan ID. Паспорт болельщика можно оформить на сайте «Госуслуги».
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