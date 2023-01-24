«Зенит» готов открыть МФЦ для оформления паспорта болельщика возле «Газпром Арены»

Петербургский «Зенит» работает над открытием МФЦ для оформления паспорта болельщика возле «Газпром Арены». Руководство сине-бело-голубых хочет облегчить фанатам поход на футбол.
«Зенит» надеется, что болельщикам понравится идея с открытием МФЦ недалеко от «Газпром Арены». Боссы сине-бело-голубых обсуждают вопрос по выдаче паспорта болельщиков возле домашнего стадиона, сообщает «Петербургский дневник».
Напомним, с весны текущего года футбольные фанаты смогут посещать матчи команд Российской премьер-лиги (РПЛ) только при наличии Fan ID. Паспорт болельщика можно оформить на сайте «Госуслуги».