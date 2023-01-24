FT: отказ Германии отправлять танки Украине подрывает доверие к оборонному сектору страны

Нежелание Германии поставлять танки Украине подрывает доверие к немецкому оборонному сектору, пишет Financial Times.
Отмечается, что из-за позиции немецких властей по этому вопросу под угрозой оказались будущие закупки и военное сотрудничество Германии с другими странами. Подчеркивается, что отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать тяжелую боевую технику украинской армии дал НАТО повод усомниться в партнерских качествах Берлина.
Производители оружия в Германии опасаются, что история с Leopard 2 подорвет потенциал оборонного сектора. При этом немецкие власти пока твердо отказываются поставлять технику ВСУ.
Ранее стало известно, что Польша запросила у ФРГ разрешение на поставку украинским войскам танков немецкого производства, передает RT.