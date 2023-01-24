FT: отказ Германии отправлять танки Украине подрывает доверие к оборонному сектору страны

Отмечается, что из-за позиции немецких властей по этому вопросу под угрозой оказались будущие закупки и военное сотрудничество Германии с другими странами. Подчеркивается, что отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать тяжелую боевую технику украинской армии дал НАТО повод усомниться в партнерских качествах Берлина.