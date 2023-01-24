Экс-наставник сборной России Хиддинк уверен, что «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ

Бывший наставник национальной сборной России Гус Хиддинк высказался о перспективах петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов. Специалист не верит, что это когда-либо случится.
Голландец не видит причин, по которым «Зенит» может стать грандом европейского футбола после возвращения российского футбола на международную арену. Хиддинк не видит смысла всерьез об этом говорить, сообщает «РБ Спорт».
«Может ли «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу Чемпионов? Глупо об этом говорить», — заявил Хиддинк.
Напомним, «Зенит» на протяжении последних лет стабильно представлял Россию в Лиге чемпионов. Наилучшим достижением сине-бело-голубых является выход в 1/8 финала.