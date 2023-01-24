Гости зарезали хозяйку дома за кусок осетра и тушку бройлера после застолья под Хабаровском

Злоумышленники захотели украсть провизию, но это заметила 38-летняя хозяйка жилья и попыталась остановить воров. Тогда знакомый женщины схватил нож и ударил ее в горло, а его подельница держала жертву, зажимая несчастной рот и нос. Гость поместил цыпленка и рыбу в пакет, еще несколько раз ударил знакомую ножом, после чего вложил оружие в руку спящего сожителя пострадавшей и скрылся вместе с соучастницей.