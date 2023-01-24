Гости зарезали хозяйку дома за кусок осетра и тушку бройлера после застолья под Хабаровском

Посиделки со спиртным закончились поножовщиной и убийством в Хабаровском крае. Пришедшие к знакомой гости зарезали хозяйку дома за кусок осетра и тушку бройлера, сообщает прокуратура по региону.
Трагедия случилась в ночь с 1 на 2 января в одной из квартир на улице Орлова в Николаевске-на-Амуре. В гости к местным жителям пришли 35-летний мужчина и 27-летняя женщина. После совместного употребления алкоголя приглашенные на праздник заметили в холодильнике тушку цыпленка-бройлера и кусок осетра (запрещенного в свободном гражданском обороте).
Злоумышленники захотели украсть провизию, но это заметила 38-летняя хозяйка жилья и попыталась остановить воров. Тогда знакомый женщины схватил нож и ударил ее в горло, а его подельница держала жертву, зажимая несчастной рот и нос. Гость поместил цыпленка и рыбу в пакет, еще несколько раз ударил знакомую ножом, после чего вложил оружие в руку спящего сожителя пострадавшей и скрылся вместе с соучастницей.
Раненая скончалась в больнице 3 января. Подозреваемых задержали и возбудили в отношении них уголовное дело о разбое и убийстве. Материалы были переданы в Хабаровский краевой суд.