Власти ЮАР планируют ежегодно проводить совместные с Россией и Китаем военно-морские учения

Претория, 24 января. Посол ЮАР в РФ надеется, что военно-морские учения с участием России и Китая станут ежегодным мероприятием.
Глава представительства Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука положительно оценила перспективы совместных маневров. Она надеется на проведение аналогичных акций в будущем.
Во второй половине февраля боевые корабли России, Китая и ЮАР проведут маневры в водах Индийского океана у побережья Дурбана. Посол отметила, что ряд западных стран критикует военное сотрудничество с Москвой, однако решение властей в Претории является инициативой суверенного государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках рабочего визита в республику встретился с руководителем южноафриканского внешнеполитического ведомства Наледи Пандор. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики и природных ресурсов.
По словам российского дипломата, ЮАР заинтересована в развитии атомной отрасли вместе с отечественными специалистами. Кроме того, власти в Претории хотят перенять опыт организации финансирования и транспортировки важных ресурсов.