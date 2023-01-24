Власти ЮАР планируют ежегодно проводить совместные с Россией и Китаем военно-морские учения

Во второй половине февраля боевые корабли России, Китая и ЮАР проведут маневры в водах Индийского океана у побережья Дурбана. Посол отметила, что ряд западных стран критикует военное сотрудничество с Москвой, однако решение властей в Претории является инициативой суверенного государства.