Песков допустил попытку спецслужб США и Украины устроить покушение на Евгения Пригожина

Ранее Пригожин рассказал, что получил от пресс-службы информацию о планах США и Украины по «ликвидации» основателя ЧВК «Вагнер». На фоне этого он пообещал оказать содействие в случае, если Киев и Вашингтон захотят реализовать на него покушение.