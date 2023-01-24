Песков допустил попытку спецслужб США и Украины устроить покушение на Евгения Пригожина

Москва не получала информации о подготовке Киевом и Вашингтоном покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако такой риск существует. Соответствующее мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом планы по «ликвидации» российского бизнесмена. Песков, комментируя это, отметил, что данным вопросом должны заниматься спецслужбы. Однако опасность покушений на граждан России действительно существует.
«Давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство (публициста Дарьи) Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна», — сказал он.
Ранее Пригожин рассказал, что получил от пресс-службы информацию о планах США и Украины по «ликвидации» основателя ЧВК «Вагнер». На фоне этого он пообещал оказать содействие в случае, если Киев и Вашингтон захотят реализовать на него покушение.