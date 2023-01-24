Спрос на ипотеку в Москве в 2022 году сократился более чем на 15%

Сообщается, что в четвертом квартале москвичи заключили 29 тыс. ипотечных сделок, и это на 7,1% больше, чем в прошлом квартале. В декабре 2022 года интерес жителей Москвы к ипотечному кредитованию вырос: было подписано 11 тыс. договоров, что на 26,2% больше, чем в ноябре.