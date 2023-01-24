Спрос на ипотеку в Москве в 2022 году сократился более чем на 15%

Интерес жителей Москвы к ипотеке сократился в 2022 году, передает РБК со ссылкой на статистику Росреестра.
По итогам года, в Москве зафиксировано 108,4 тыс. ипотечных сделок в сфере первичной и вторичной недвижимости. Однако в 2021 году этот показатель составил более 127 тыс.
Сообщается, что в четвертом квартале москвичи заключили 29 тыс. ипотечных сделок, и это на 7,1% больше, чем в прошлом квартале. В декабре 2022 года интерес жителей Москвы к ипотечному кредитованию вырос: было подписано 11 тыс. договоров, что на 26,2% больше, чем в ноябре.
При этом в 2022 году российские банки чаще отказывали в предоставлении ипотечных займов, передает INFOX со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.