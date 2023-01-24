Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения на выезд россиян за границу

Возможность введения ограничений на выезд из страны для россиян не обсуждается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он прокомментировал внесенный в Государственную думу законопроект, который подразумевает бронирование даты и времени выезда из России на автомобиле. Песков отметил, что никаких ограничений в Кремле на этот счет не обсуждается.
В Госдуме ранее сообщили, что данный документ будет распространяться только на грузовые автомобили. Он разработан, чтобы сократить очереди из фур на границах.