Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения на выезд россиян за границу

Общество
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения на выезд россиян за границу

Возможность введения ограничений на выезд из страны для россиян не обсуждается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал внесенный в Государственную думу законопроект, который подразумевает бронирование даты и времени выезда из России на автомобиле. Песков отметил, что никаких ограничений в Кремле на этот счет не обсуждается.

В Госдуме ранее сообщили, что данный документ будет распространяться только на грузовые автомобили. Он разработан, чтобы сократить очереди из фур на границах.
дмитрий песков выезд за границу ограничения россияне кремль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду