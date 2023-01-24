Майора запаса осудили на три года колонии за кражу авиашлемов и кислородных масок в Омске

Майора запаса осудили по уголовному делу о краже авиационных защитных шлемов и кислородных масок в Омске. Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Сумма снаряжения, украденного военнослужащим, составила более 22 млн рублей. Установлено, что злоумышленник совершил преступление в составе организованной группы.
Решение о наказании в виде тюремного срока майору запаса вынес Омский гарнизонный военный суд. Приговор судебной инстанции пока в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что жителя Удмуртии заподозрили в краже валюты у своей сожительницы. Девушка рассказала полиции, что после расставания с юношей, обнаружила пропажу более 2 тыс. долларов, сообщал телеканал «360».