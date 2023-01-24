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Пекинские коты и кошки массово отдыхают в отелях на китайский Новый год

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В Пекине набирают популярность зоогостиницы. Все больше владельцев кошек бронируют номера для своих питомцев в специальных отелях. Особенно актуален сервис стал в дни празднования китайского Нового года. Со снятием коронавирусных ограничений многие стремятся отправиться на каникулы в путешествие.

«В этом году наши дела с бизнесом идет лучше, чем в прошлом. Ведь в прошлом году действовали различные ограничения на поездки из-за эпидемии. А с ослаблением мер по профилактике многие владельцы кошек ищут услуги по присмотру за кошками. Сейчас на праздники многие клиенты уезжают путешествовать или, наоборот, возвращаются в родной город», — рассказал Ши, управляющий одним из отелей.

Переживать о том, кто же присмотрит за их питомцем во время отъезда, пекинским владельцам кошек теперь не приходится. К тому же для большинства двуногих клиентов зоогостиницы финансовый вопрос в отношении заботы о любимцах имеет далеко не первостепенное значение.

Пекинские коты и кошки массово отдыхают в отелях на китайский Новый год
«Я забронировал отель больше месяца назад, но номер, который я хотел выбрать, был занят. Поскольку у меня две кошки и довольно крупные, я изначально хотел найти для них большую комнату, пусть даже и более дорогую. На гостиницу для присмотра за любимыми кошками не жалко и потратиться. Но, к сожалению, осталась только самая маленькая комната», — поделился владелец кошек по имени Чжан.

В отеле пушистых созданий кормят, обеспечивают необходимый медицинский уход, протирают глазки специальной салфеткой и даже могут записать для хозяина видео-привет от любимца. Как сообщается, последняя услуга пользуется особенной популярностью. Можно только предположить, но, вероятно, некоторые постояльцы не успевают отдохнуть от всеобъемлющей заботы «своих людей» даже на длинных новогодних каникулах.
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