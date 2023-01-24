Пекинские коты и кошки массово отдыхают в отелях на китайский Новый год

Переживать о том, кто же присмотрит за их питомцем во время отъезда, пекинским владельцам кошек теперь не приходится. К тому же для большинства двуногих клиентов зоогостиницы финансовый вопрос в отношении заботы о любимцах имеет далеко не первостепенное значение.