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Песков отказался прокомментировать слова Лукашенко о киевском пакте о ненападении

Политика
Песков отказался прокомментировать слова Лукашенко о киевском пакте о ненападении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что киевский режим предложил официальному Минску заключить пакт о ненападении.

По словам пресс-секретаря российского лидера, он еще не располагает нужными сведениями по соответствующему вопросу.

«Я не могу пока это прокомментировать», — подчеркнул Песков 24 января.

Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии.
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