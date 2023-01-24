Песков отказался прокомментировать слова Лукашенко о киевском пакте о ненападении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что киевский режим предложил официальному Минску заключить пакт о ненападении.
По словам пресс-секретаря российского лидера, он еще не располагает нужными сведениями по соответствующему вопросу.
«Я не могу пока это прокомментировать», — подчеркнул Песков 24 января.
Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии.