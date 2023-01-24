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Около 5 тысяч безработных украинцев вступили в «Армию восстановления»

Общество
Около 5 тысяч безработных украинцев вступили в «Армию восстановления»

Министерство экономики Украины раскрыло число членов так называемой «Армии восстановления», в которую предлагают вступать безработным гражданам. По словам заместителя главы ведомства Татьяны Бережной, в ней состоят 5 тысяч человек.

Бережная отметила, что участники формирования выполняют разные работы, тип которых варьируется в зависимости от региона. Так, некоторые из них привлекаются к возведению фортификаций или к устранению последствий чрезвычайных ситуаций. В среднем члены «Армии восстановления» получают около 6,7 тысячи гривен, что больше среднего пособия по безработице.

Согласно статистическим данным министерства, больше всего членов «Армии восстановления» насчитывается в Полтавской области. Там в формирование вступили около 1,4 тысячи человек. Еще 980 украинцев вступили в него в Сумской области, а 800 человек — в Киевской области.
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