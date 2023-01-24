Около 5 тысяч безработных украинцев вступили в «Армию восстановления»

Бережная отметила, что участники формирования выполняют разные работы, тип которых варьируется в зависимости от региона. Так, некоторые из них привлекаются к возведению фортификаций или к устранению последствий чрезвычайных ситуаций. В среднем члены «Армии восстановления» получают около 6,7 тысячи гривен, что больше среднего пособия по безработице.