Глава Камчатского края назвал основные задачи в развитии экономики региона на 2023 год

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал об итогах социально-экономического развития региона за минувший год на заседании с главами регионов Дальнего Востока, прошедшем под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Как пишет сетевое издание DVLIFE.RU, в целом общие показатели края говорят о положительной динамике. Это относится и к ВРП на душу населения, и к инвестициям в основной капитал, и к сектору строительных работ, где, в частности, отмечен рекордный рост в 41%, – и к обороту розничной торговли, и к сельхозпродукции, отметил Солодов. Однако имеются и два негативных показателя: промышленное производство и уровень физического объема ВРП, связанный со структурой экономики края, добавил чиновник.
Ключевыми задачами в развитии экономики Камчатского края Солодов назвал закрепление достижений в туристической сфере и придание данному направлению системного характера. Кроме того, по словам губернатора, в рыбопромышленном комплексе в прошлом году был принят ряд нововведений, от которых в 2023 году ожидают значительных результатов.