Глава Камчатского края назвал основные задачи в развитии экономики региона на 2023 год

Как пишет сетевое издание DVLIFE.RU, в целом общие показатели края говорят о положительной динамике. Это относится и к ВРП на душу населения, и к инвестициям в основной капитал, и к сектору строительных работ, где, в частности, отмечен рекордный рост в 41%, – и к обороту розничной торговли, и к сельхозпродукции, отметил Солодов. Однако имеются и два негативных показателя: промышленное производство и уровень физического объема ВРП, связанный со структурой экономики края, добавил чиновник.