МИД Финляндии назвал возможные сроки одобрения Анкарой заявки страны на членство в НАТО

Недавно глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция вряд ли получит одобрение Анкары на присоединение к военному блоку после того, как у здания турецкого диппредставильства в Стокгольме был сожжен Коран. Комментарий Хаависто по этому поводу опубликовали журналисты Helsingin Sanomat.