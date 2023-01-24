МИД Финляндии назвал возможные сроки одобрения Анкарой заявки страны на членство в НАТО

Заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение к Североатлантическому альянсу не будут одобрены Анкарой до конца весны. Такую точку зрения озвучил руководитель финского МИД Пекка Хаависто.
Недавно глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция вряд ли получит одобрение Анкары на присоединение к военному блоку после того, как у здания турецкого диппредставильства в Стокгольме был сожжен Коран. Комментарий Хаависто по этому поводу опубликовали журналисты Helsingin Sanomat.
«Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация», — сказал он.
Ранее в МИД Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполняют условия, которые Анкара выдвинула для рассмотрения их заявок на вступление в НАТО.