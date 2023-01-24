Гендиректор НПО им. Лавочкина получил три года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями

Генерального директора НПО им. С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова приговорили к трем годам тюрьмы по делу о злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Еще одним фигурантом дела оказался бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Его отправили в колонию на шесть лет.
По данным «Коммерсанта», в марте 2015 года Колмыков Владимира Солнцева подписал изменения к лицензионному соглашению с компанией «РД-Амрос». Следствие подсчитало, что ущерб составил более 662 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали.