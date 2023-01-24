Гендиректор НПО им. Лавочкина получил три года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями

По данным «Коммерсанта», в марте 2015 года Колмыков Владимира Солнцева подписал изменения к лицензионному соглашению с компанией «РД-Амрос». Следствие подсчитало, что ущерб составил более 662 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали.