30 ульяновских семей в этом году получат сертификаты на новые квартиры

В 2023 году 30 семей из Ульяновской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат сертификаты на новые квартиры. В прошлом году таких семей было 11.
Благодаря реализации государственной программы, с 2006 года в Ульяновске 473 молодые семьи смогли получить сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». В очереди стоят еще 195 семей. Некоторые из них ждут сертификаты с 2021 года.
На базе управления по делам молодежи городской администрации создан и функционирует «Штаб молодых», где активисты продумывают и осуществляют социально значимые мероприятия. В 2022 году в «Штабе молодых» прошло 217 молодежных мероприятий, в которых приняли участие 5,5 тысяч человек.