30 ульяновских семей в этом году получат сертификаты на новые квартиры

На базе управления по делам молодежи городской администрации создан и функционирует «Штаб молодых», где активисты продумывают и осуществляют социально значимые мероприятия. В 2022 году в «Штабе молодых» прошло 217 молодежных мероприятий, в которых приняли участие 5,5 тысяч человек.