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30 ульяновских семей в этом году получат сертификаты на новые квартиры

Общество

В 2023 году 30 семей из Ульяновской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат сертификаты на новые квартиры. В прошлом году таких семей было 11.

30 ульяновских семей в этом году получат сертификаты на новые квартиры

Благодаря реализации государственной программы, с 2006 года в Ульяновске 473 молодые семьи смогли получить сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». В очереди стоят еще 195 семей. Некоторые из них ждут сертификаты с 2021 года.

На базе управления по делам молодежи городской администрации создан и функционирует «Штаб молодых», где активисты продумывают и осуществляют социально значимые мероприятия. В 2022 году в «Штабе молодых» прошло 217 молодежных мероприятий, в которых приняли участие 5,5 тысяч человек.
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