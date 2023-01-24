Российский военный рассказал об иностранных наемниках на позициях ВСУ под Авдеевкой

Подразделения Вооруженных сил России регулярно сталкиваются с иностранными наемниками, которые находятся на позициях ВСУ в районе Авдеевки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на участника СВО.
Собеседник журналистов уточнил, что в радиоперехватах можно услышать английскую, польскую, немецкую и французскую речь.
«Очень много слышно зарубежную речь в радиоперехватах. Да и парни наши, герои, которые прыгают во вражеские окопы, очень много слышат зарубежной речи», — рассказал военнослужащий.
Ранее, как передает RT, в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские военные начали выявлять позиции присоединившихся к ВСУ иностранных наемников при помощи рассылки сообщений на их мобильные телефоны.