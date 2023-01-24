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Путин и Мишустин обратились к Башмету в день рождения музыканта

Общество
Путин и Мишустин обратились к Башмету в день рождения музыканта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратились к худруку и главному дирижеру Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету в день рождения музыканта.

Башмету 24 января исполнилось 70 лет. Российский лидер отметил поистине уникальный талант педагога и организатора, а также его огромный вклад в реализацию благотворительных и просветительских проектов, направленных на развитие одаренной молодежи.

«В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Мишустин назвал Башмета гениальным альтистом, дирижером и легендарным маэстро. Премьер-министр отметил, что каждый выход музыканта на сцену — это всегда яркие и талантливые интерпретации произведений.
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