Путин и Мишустин обратились к Башмету в день рождения музыканта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратились к худруку и главному дирижеру Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету в день рождения музыканта.
Башмету 24 января исполнилось 70 лет. Российский лидер отметил поистине уникальный талант педагога и организатора, а также его огромный вклад в реализацию благотворительных и просветительских проектов, направленных на развитие одаренной молодежи.
«В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Мишустин назвал Башмета гениальным альтистом, дирижером и легендарным маэстро. Премьер-министр отметил, что каждый выход музыканта на сцену — это всегда яркие и талантливые интерпретации произведений.