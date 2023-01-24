Непарадный Невский район: что скрывается за обочинами дорог

Невский район имеет весьма дурную славу в плане экологии еще с советских времен. Здесь располагалось множество вредных химических производств, куда шли работать лишь пресловутые «лимитчики», но затем и они стали капризничать, не желая гробить драгоценное здоровье даже за неплохие деньги и ленинградскую прописку.
В последние годы перед развалом СССР на этих предприятиях трудились исключительно вьетнамцы, так что по вечерам, когда они возвращались с работы или прогуливались, отдыхая после нее, казалось, что ты находишься где-нибудь в Ханое.
В начале 90-х все эти заводы закрылись, и трудолюбивые гости из страны бывшего соцлагеря сначала пытались приспособиться к рыночной экономике путем мелкой уличной торговли, а затем массово вернулись на родину или подались еще куда.
От той эпохи остались захоронения вредных отходов и общий неблагоприятный экологический фон, что беспокоит жителей Невского района, особенно мам с маленькими детьми, и сегодня. А вот местные и городские власти никак это не заботит.
По сути дела, вся «непарадная» часть Невского района превращена в свалку вредных отходов. Одни автомобильные покрышки чего стоят. Их выбрасывают где ни попадя — за обочинами дорог, на тянущихся здесь пустырях образуется настоящая клоака. Это и следствие жизнедеятельности нелегальных шиномонтажей и автосервисов, что активно функционируют в гаражных кооперативах. Они же сливают отработанные масла, остатки краски и прочие вредные жидкости.
На пустыри, прилегающие к дорогам, нерадивые уборщики сваливают и снег, предпочитая идти по пути наименьшего сопротивления и не заморачиваться с его вывозом на специальные площадки. А ведь весной это все окончательно растает и отравит грунт, вообще окружающую среду. Ну а властям как не было до этого дела, так и нет.
Как сообщалось ранее, в Петербурге в акваторию Невы в Петербурге вновь слили нефтепродукты. Пятна заметили в районе Свердловской набережной.