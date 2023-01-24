Непарадный Невский район: что скрывается за обочинами дорог

На пустыри, прилегающие к дорогам, нерадивые уборщики сваливают и снег, предпочитая идти по пути наименьшего сопротивления и не заморачиваться с его вывозом на специальные площадки. А ведь весной это все окончательно растает и отравит грунт, вообще окружающую среду. Ну а властям как не было до этого дела, так и нет.