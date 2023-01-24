Политолог Авва рассказал о том, как плата за Украину «отрывает руки Западу»

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором рассказала о наиболее благоприятном сценарии для Украины. По мнению автора материала, колумниста Шерелл Джейкобс, в лучшем случае в Киеве могут рассчитывать на заморозку текущего конфликта.
Она также отметила, что при этом сценарии украинское государство остается в тех же границах, что и сейчас, то есть, без части контролируемых Россией территорий. Вторым вариантом развития событий Джейкобс назвала весенний прорыв линии обороны Украины ВС РФ.
Колумнист также отметила, что Западу не удалось подорвать российскую экономику, поэтому боевые действия могут идти несколько лет. Европейские же власти, на фоне растущих социально-экономических трудностей, должны больше времени уделять решению собственных проблем.
Журналист и политолог Вадим Аваа в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что слова Шерил Джейкобс можно отнести к неким всходам здравого смысла, очень робким.
«Но я вынужден огорчить ее, поскольку "поздно пить Боржоми, когда легкие отвалились". Видимо, она не может написать или просто не знает реальное положение дел. Те, кто руководят войной со стороны Украины, знают, что такого понятия, как Киев сегодня не существует», — считает собеседник издания.
А существует группа различных украинских бюрократических, олигархических кланов, которые сегодня занимаются «тотальным разворовыванием своей страны», отмечает Авва. Потому что только за прошлый год на войну с Украиной было «влито» США, Евросоюзом, Британией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией порядка 150 миллиардов долларов. Причем, не только государственными фондами, но и «частными».
«Вот чем они занимаются – зарабатывают на крови», — подчеркивает журналист.
И эти деньги являются политической платой за утверждение гегемонии США. Без этой самой гегемонии в Европе все границы, все зоны влияния, безусловно, будут пересмотрены, считает политолог. А, соответственно, «лимитрофные образования», чьей задачей стало в последние годы уничтожение России.
«К ним стоит отнести все коричневые этнократические режимы республик Прибалтики и Киев, производящие геноцид русского населения, которое родило и составило население Украины, насильственным способом. Вот все эти режимы прекратят свое даже номинальное существование», — заявляет Авва.
И эта общая плата за Украину — тяжелый чемодан без ручек. Западу, который проводит иррациональную экономическую политику, приходиться держать три маленьких баранинки в виде Латвии, Литвы и Эстонии. Без экономических связей с Россией бюджеты этих стран нужно дотировать в отношении 30% в мирное время. Так как сейчас будут наращиваться военные расходы, то к этому надо будет прибавить все, что там военным образом хотят нарастить. И глядя на эту ситуацию с точки зрения мировой экономики, сваливающуюся в рецессию, конечно, эта ноша будет отрывать западные руки. И это хорошо, считает журналист.
«Что касается протестов так называемого гражданского общества, то мы видим, что западная тоталитарная система, именуемая по ошибке "демократией", очень хорошо приспособилась навязывать этому обществу решения, в которых оно не заинтересовано. Поэтому я не верю в победу этого протеста, но, конечно же, ожидаю, что он будет расти».
Западные элиты и их колониализм, являющийся причиной убийства людей сегодня на территории бывшей Украины, конечно же, должны оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены подавлять протесты в собственных странах, считает Авва. И воевать с Россией на уничтожение, то есть, на два фронта. Чем больше у них будет трудностей, тем лучше.
«Это то, что не дописала Джейкобс, но ее в этом трудно упрекать. Потому что если бы она это сделала, то ее судьба была бы разрушена, а сама она была бы вынуждена либо бежать из страны, либо была бы посажена, как сидит Джулиан Ассанж или как бежал Сноуден и так далее, там список на тысячу имен», — подытоживает эксперт.