Политолог Авва рассказал о том, как плата за Украину «отрывает руки Западу»

И эта общая плата за Украину — тяжелый чемодан без ручек. Западу, который проводит иррациональную экономическую политику, приходиться держать три маленьких баранинки в виде Латвии, Литвы и Эстонии. Без экономических связей с Россией бюджеты этих стран нужно дотировать в отношении 30% в мирное время. Так как сейчас будут наращиваться военные расходы, то к этому надо будет прибавить все, что там военным образом хотят нарастить. И глядя на эту ситуацию с точки зрения мировой экономики, сваливающуюся в рецессию, конечно, эта ноша будет отрывать западные руки. И это хорошо, считает журналист.