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Миронов осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области

Политика
Миронов осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области

Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов высказался о несправедливом отношении к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области.

По словам политического деятеля, местные чиновники не хотят хоронить с почестями погибших «музыкантов» и оказывать содействие их семьям. Соответствующее решение является бессовестным, подчеркнул Миронов.

«Нельзя судить о том, что делал в прошлом. Человек погиб, защищая нашу родину. Погиб с оружием в руках, в отличие от тех чиновников, которые запрещают такие похороны», — отметил он в ходе выступления в Госдуме.

Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» также рассказал, что отец одного из бойцов ЧВК «Вагнер» в Свердловской области вез в прицепе легкового автомобиля тело своего сына пять часов по кочкам и колдобинам. Миронов прокомментировал этот инцидент словом «позорище».

«Я еще раз хочу сказать: все, кто воюет сегодня за будущее России и всего человечества, — герои. И они достойны соответствующих воинских почестей и помощи в похоронах. А то, что делают чиновники на местах — просто подлость и бесстыдство», — указал политик.

Ранее Миронов рассказал о подарке, полученном от предпринимателя Евгения Пригожина. Бизнесмен отправил парламентарию кувалду с эмблемой ЧВК «Вагнер».
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