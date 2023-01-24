Миронов осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области

Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» также рассказал, что отец одного из бойцов ЧВК «Вагнер» в Свердловской области вез в прицепе легкового автомобиля тело своего сына пять часов по кочкам и колдобинам. Миронов прокомментировал этот инцидент словом «позорище».