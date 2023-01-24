Подразделения ВС РФ помешали украинским националистам форсировать Днепр у Новой Каховки

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку форсировать Днепр, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб Херсонской области.
По информации СМИ, активность ВСУ была зафиксирована в районе Новой Каховки, после чего российские военные нанесли противнику огневое поражение.
«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы», — рассказал собеседник журналистов.
В результате удара ВСУ потеряли шесть боевых машин пехоты, три катера и до 100 военнослужащих.