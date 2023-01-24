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В Алтайском крае активно обновляются техника и общественный транспорт

Экономика
В Алтайском крае активно обновляются техника и общественный транспорт

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел оперативное совещание по вопросам дорожной отрасли.

По словам Томенко, на обновление техники и общественного транспорта региона только за последние три года было выделено около шести миллиардов рублей. Так, на эти цели в 2021 году на обновление дорожной и коммунальной техники городам и районам края было передано около 500 миллионов рублей, сообщает «Алтайская правда».

В 2022 году объемы финансирования выросли уже до миллиарда рублей. Тем не менее, как подчеркнул Томенко, власти продолжат работу по улучшению качества дорог, изыскивая новые дополнительные источники финансирования.
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