В России могут коммерциализировать интеллектуальную собственность для поддержки IT-сферы

Российские власти планируют поддержать IT-специалистов с помощью коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), передает «Коммерсантъ».
Такая концепция включат в себя возможность использовать ИС в качестве залога в случае кредитования. Для того, чтобы реализовывать соответствующий механизм, нужно развить алгоритмы оценки ИС.
При этом спорами касательно прав на такую собственность могут начать заниматься арбитражные суды, хотя на сегодняшний день за них отвечают только суды общей юрисдикции.
Также IT-компании обратились к Минцифры с просьбой сохранить нулевой налог на прибыль, так как, если этот показатель вернется на уровень 20%, в стране будет дефицит компаний и специалистов в сфере IT, передает INFOX.