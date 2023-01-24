Социолог Грилль предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию

Точечная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт между Киевом и Будапештом. Это может привести к потере Украиной Закарпатья по донбасскому сценарию, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.