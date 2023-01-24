Социолог Грилль предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию

Точечная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт между Киевом и Будапештом. Это может привести к потере Украиной Закарпатья по донбасскому сценарию, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.
Киевские власти проводят массовую военную мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области для восполнения больших потерь на поле боя. Об этом сообщило венгерское издание PestiSracok.
Грилль считает происходящее местью Венгрии за ее сдержанную и фактически антиукраинскую позицию в большой европейской политике. В частности, премьер-министру Виктору Орбану.
«История взаимоотношений киевского режима с меньшинствами на Украине — довольно позорное и провальное дело. Венграм, как и русским, отказывают в праве на язык, уважение истории и культурную автономию.
Это является многолетним яблоком раздора с закарпатским соседом, учитывая, что эти земли принадлежали Будапешту до Второй мировой войны. Но, как мы знаем, дружить и решать вопросы мирно Киев не умеет, а только давить и ссориться. Естественно, теперешняя точечная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт и, кто знает, может привести и к потере венгерских районов Украиной по донбасскому сценарию», — отметил эксперт.
Ранее Филипп Грилль рассказал ФАН, что причины гонений на каноническую православную церковь УПЦ в «незалежной» следует искать в идеологии строительства украинской нации.