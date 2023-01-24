В Бурятии 13-летняя школьница с афрокосами пропала после тайного свидания с мужчиной

Полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнюю девочку, которая пропала в Бурятии после тайного свидания с мужчиной, сообщили в СУ СКР по региону.
На данный момент известно, что вечером 17 января школьница ушла из дома в селе Сотниково и заявила, что собирается навестить бабушку. Вместо этого она отправилась к мужчине, с которым переписывалась на сайте знакомств.
По предварительной информации, онлайн-знакомый катал девочку на машине, а около полуночи высадил ее в центре села возле спортивного клуба. Следователям гражданин заявил, что школьница собиралась поехать к друзьям в село Старое Татаурово. Его показания проверяют.
Приметы ребенка: на вид около 15 лет, рост 160 см, светлые волосы, заплетенные в афрокосы ниже пояса. На переносице имеется шрам после ветрянки. В день исчезновения была одета в длинную черную куртку с капюшоном, белую шапку, синюю блузу и темно-синие джинсы. При себе был черно-белый рюкзак.
Ранее РИАМО сообщало, что в Ростове-на-Дону без вести пропала женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.