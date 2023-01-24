В Бурятии 13-летняя школьница с афрокосами пропала после тайного свидания с мужчиной

Приметы ребенка: на вид около 15 лет, рост 160 см, светлые волосы, заплетенные в афрокосы ниже пояса. На переносице имеется шрам после ветрянки. В день исчезновения была одета в длинную черную куртку с капюшоном, белую шапку, синюю блузу и темно-синие джинсы. При себе был черно-белый рюкзак.