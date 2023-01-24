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Посольство России в Ливии временно работает из отеля Триполи

Весь мир
Посольство России в Ливии временно работает из отеля Триполи

Триполи, 24 января. Посольство РФ в Ливии временно разместили в столичном отеле Radisson Blu. Об этом рассказал российский дипломат Василий Вавилин в беседе с местным изданием Libya Akhbar.

По его словам, специалисты уже начали работу в Триполи, однако точной даты окончательного открытия внешнеполитического ведомства в североафриканском государстве пока нет.

«Готовимся к возвращению наших дипломатов в Ливию для постепенного возобновления работы посольства в Триполи. На данный момент у нас нет конкретной даты открытия посольства, но мы работаем изо всех сил», — добавил Василий Вавилин.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов ранее заявил о скором открытии представительства РФ в Ливии. По его словам, дипломаты уже отправлены в североафриканскую страну для решения необходимых вопросов.
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