Посольство России в Ливии временно работает из отеля Триполи

Триполи, 24 января. Посольство РФ в Ливии временно разместили в столичном отеле Radisson Blu. Об этом рассказал российский дипломат Василий Вавилин в беседе с местным изданием Libya Akhbar.
По его словам, специалисты уже начали работу в Триполи, однако точной даты окончательного открытия внешнеполитического ведомства в североафриканском государстве пока нет.
«Готовимся к возвращению наших дипломатов в Ливию для постепенного возобновления работы посольства в Триполи. На данный момент у нас нет конкретной даты открытия посольства, но мы работаем изо всех сил», — добавил Василий Вавилин.
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов ранее заявил о скором открытии представительства РФ в Ливии. По его словам, дипломаты уже отправлены в североафриканскую страну для решения необходимых вопросов.