Иранским женщинам могут вернуть возможность посещать футбольные матчи мужских команд

Иранские власти готовы рассмотреть вопрос о допуске женщин к посещению футбольных матчей с участием мужских команд в стране. Об этом заявил Замглавы Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде.
Женская часть населения лишилась возможности посещать игры в 1979 году. Причиной этому стала Исламская революция в Иране. Ганбарзаде пообещал в ближайшее время рассмотреть возможность отмены запрета на посещение женщинами футбольных матчей.
«Даем слово, что Федерация футбола приложит все свои усилия, чтобы это справедливое желание женщин нашей страны посещать футбольные матчи было реализовано в ближайшее время», — цитирует функционера агентство IRNA.
Стоит отметить, что процесс снятия запрета является не самым простым. Иранским футбольным федерациям нужно согласовать все изменения с другими инстанциями.