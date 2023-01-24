Василий Стоякин: Исчезла «крыша» в МВД, и всю команду Кирилла Тимошенко тут же «съели» конкуренты

Накануне в украинской власти начались серьезные кадровые перестановки — замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление на увольнение с должности, вскоре вслед за ним могут «полететь головы» и глав нескольких регионов. Как сообщил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, увольнение Тимошенко стало не следствием его воровства из бюджета, а результатом внутривидовой борьбы внутри ОП.
Написав заявление об отставке, Кирилл Тимошенко постарался «уйти красиво» — он поблагодарил президента Зеленского «за доверие и возможность делать хорошие вещи каждый день и каждую минуту». Уволить себя с поста замглавы ОП Тимошенко попросил по собственному желанию. По данным украинских СМИ, вместо него на должность замглавы ОП планируют назначить главу военной администрации Киевской области, брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.
СМИ напоминают, что ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. Так, в октябре 2022-го журналисты опубликовали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда стало известно, что чиновник использует в служебных поездках огромный джип, переданный американской компанией General Motors для гуманитарных нужд Украины. Позднее выяснилось, что чиновник проживает в суперэлитном поселке под Киевом, который называют «главным поселением украинских миллионеров».
Вслед за Тимошенко, по мнению украинских масс-медиа, в отставку могут уйти главы администраций четырех регионов, которые связаны с Кириллом Тимошенко. В ближайшее время свои посты могут покинуть главы Сумской и Днепропетровской областей Дмитрий Живицкий и Валентин Резниченко, а также лидеры подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.
Отставка Тимошенко совпала по времени еще как минимум с двумя увольнениями в чиновничьей элите Киева. Так, 24 января Алексей Симоненко был уволен с должности замгенпрокурора, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. А на фоне бушующего в Киеве скандала с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам подал в отставку замминистра обороны страны Вячеслав Шаповалов.
Как сообщил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, воровство госсредств из бюджета Украины — далеко не главная причина, по которой Кирилла Тимошенко могли отправить в отставку.
«Вопрос с отставкой замглавы Офиса президента Украины сложнее, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, причины его отставки вроде бы лежат на поверхности — Тимошенко и его окружение проворовались до предела, так, что ситуация становилась уже просто неприличной. Но дело в том, что проворовались они задолго до начала военной спецоперации РФ, поэтому такое масштабное воровство госсредств само по себе не могло служить причиной для отставки. По логике Банковой, Тимошенко — «хороший человек», зачем же его наказывать за то, что он решил немного улучшить свое материальное положение?»
Политолог напомнил — положение Тимошенко не смог поколебать даже громкий скандал с воровством гуманитарной помощи в Запорожье, возникший в конце прошлого года (тогда команда верного Тимошенко губернатора Александра Старуха увела у жителей несколько вагонов с «гуманитаркой» — прим. ФАН).
«Впрочем, по украинским меркам, там украли не так уж много денег и проявили для этого не так много фантазии. На фоне спецоперации, на Украине имели место и гораздо более чудовищные махинации, — пояснил Стоякин. — Стоит обратить внимание на то, что о грядущей отставке Кирилла Тимошенко все заговорили вскоре после аварии вертолета МЧС в Броварах, в которой погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Связь между этими двумя событиями достаточно очевидна: Монастырский, как юрист, обслуживал интересы «95-го квартала» еще до политического «вознесения» всей его команды. Эта властная группа существовала в окружении президента Зеленского несколько особняком. То есть, покойный глава МВД, которому президент Украины абсолютно доверял, служил «крышей» для Тимошенко и его людей. Поэтому, как только Монастырский вышел из игры, глава Офиса президента Андрей Ермак тут же «съел» и остатки его команды».
Вполне логично, продолжил аналитик, что вместе с Тимошенко «полетят головы» и его команды в четырех регионах страны.
«У Кирилла Тимошенко оказалась своя, достаточно большая группировка людей. Многие полагали, что, на фоне продолжающейся спецоперации РФ, в команде Зеленского все достаточно цельно и монолитно. Но нынешние перестановки показали, что окружение президента Украины вовсе не монолитно, и исчезновение всего одной фигуры сразу же вызвало ожесточенную «грызню» между несколькими группировками, а также череду отставок», — указал эксперт.
По мнению Стоякина, текущие отставки высших украинских чиновников не станут уроком для их коллег, сохранивших свои посты.
«Думаю, что коллеги Тимошенко никаких уроков из этой ситуации не извлекут. Во-первых, потому что и цели такой не ставилось, ведь воровать госсредства — вовсе не порок для представителей украинской власти. Во-вторых — потому что текущие отставки стали следствием случайного стечения обстоятельств, старт которому дала внезапная гибель главы МВД Украины. Кстати, результаты расследования катастрофы в Броварах недаром до сих пор не представлены широкой публике. Ведь у расследователей подобных аварий всегда есть риск «выйти на себя самого». То есть, ситуация такова: была у высокого чиновника надежная «крыша», и вдруг — бац, она исчезла, и тут же все посыпалось! Хитрые конкуренты в ОП тут же «снесли» все, что под этой «крышей» находилось», — заключил Стоякин.
Напомним, крушение вертолета в Броварах произошла 18 января 2023-го в Киевской области. Вертолет ГСЧС Украины, летевший в одну из «горячих точек», упал на территорию местного детского сада. В результате крушения погибли 14 человек (из них 1 ребенок), еще 25 человек получили ранения (из них 11 детей). В катастрофе погибло руководство МВД Украины — министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.