Василий Стоякин: Исчезла «крыша» в МВД, и всю команду Кирилла Тимошенко тут же «съели» конкуренты

Напомним, крушение вертолета в Броварах произошла 18 января 2023-го в Киевской области. Вертолет ГСЧС Украины, летевший в одну из «горячих точек», упал на территорию местного детского сада. В результате крушения погибли 14 человек (из них 1 ребенок), еще 25 человек получили ранения (из них 11 детей). В катастрофе погибло руководство МВД Украины — министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.