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Новая роботизированная ферма появилась в Арзамасе

Экономика

В городе Арзамас Нижегородской области открыли современную ферму роботизированного типа, рассчитанную на 140 коров молочных пород.

Новая роботизированная ферма появилась в Арзамасе

Для реализации проекта были привлечены инвестиции в сумме 54 миллиона рублей, сообщает нижегородский бизнес портал «Глобал52.ру». По словам вице-губернатора региона Андрея Саносяна, сфера агропромышленного комплекса продолжает привлекать бизнесменов. Благодаря современным инновационным решениям улучшается качество работы, создаются условия для комфортного содержания животных, продукция становится более качественной.

На новой ферме от одной коровы получают около 9 000 литров молока в год. При современных технологиях участие человека в процессе доения сведено к минимуму.
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