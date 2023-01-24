Жена Костомарова проведала фигуриста после отключения от ЭКМО

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что фигуриста Романа Костомарова отключили от аппарата насыщения крови кислородом ЭКМО. Спортсмена уже посетила жена Оксана Домнина.
«Его отключили от ЭКМО, пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», — заявила Тарасова РИА Новости.
Совсем недавно в новогодние праздники Костомаров выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а 10 января стало известно о его госпитализации. Позже фигуриста перевели в «Коммунарку» с пневмонией и подключили к аппарату ЭКМО.
Многие знаменитости желают спортсмену скорейшего выздоровления. Недавно стало известно, что тяжелобольной Костомаров начал приходить в сознание.