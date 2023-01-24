Жена Костомарова проведала фигуриста после отключения от ЭКМО

Совсем недавно в новогодние праздники Костомаров выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а 10 января стало известно о его госпитализации. Позже фигуриста перевели в «Коммунарку» с пневмонией и подключили к аппарату ЭКМО.